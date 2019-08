Projprzem miał 0,86 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

"Mimo gorszych wyników pierwszego półrocza rok do roku, poprawiliśmy wyniki drugiego kwartału względem pierwszego. Spółka powinna utrzymać poprawę również w kolejnych kwartałach, a drugie półrocze będzie charakteryzować się lepszymi wynikami, ze względu na zakontraktowane już umowy. W bieżących wynikach odbiła się cykliczność realizacji, szczególnie widoczna w obszarze budownictwa przemysłowego" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

W sprawozdaniu wyodrębniono trzy główne segmenty operacyjne. Systemy przeładunkowe, czyli segment postrzegany jako najbardziej perspektywiczny w związku z boomem na rynku e-commerce i rozwojem centrów dystrybucyjnych, zanotował przychody na poziomie 67,4 mln zł, co oznacza 13% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W opisywanym okresie segment ten posiadał ponad 2/3 udziału w przychodach Projprzem Makrum.

"Prawie 90% przychodu segmentu przeładunków to sprzedaż zagraniczna. Udało nam się przebić do czołówki światowych producentów systemów. Opiniotwórcze raporty wymieniają markę PROMStahl obok największych graczy jak Assa Abloy czy Hormann. Opracowania te wskazują, że wartość światowego rynku przeładunków będzie dynamicznie wzrastać, a my chcemy rosnąć razem z rynkiem" - wskazał Szczeblewski.