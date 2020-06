Protektor chce wprowadzić nową linię dla przemysłu lekkiego na przeł. III/IV kw.

"Mając na uwadze fakt, iż DNA Grupy Protektor to obuwie i najważniejszym elementem determinujących rozwój jest kolekcja postanowiliśmy, iż jednymi z nielicznych elementów, dla których budżet nie będzie skorygowany, to rozwój naszej kolekcji. Na przełomie Q3 i Q4 chcemy wprowadzić na rynek całkowicie nową linię dla przemysłu lekkiego - linię opartą o nowe zasady projektowania i wizerunku marki" - napisał Malicki w komentarzu do wyników za I kw. 2020 r.

"W konsekwencji jednostka dominująca podpisała dwa kontrakty na sprzedaż ww. produktów, co przekazaliśmy do publicznej wiadomości w raportach bieżących nr 7/2020 oraz 11/2020. Ponadto wprowadziliśmy do sprzedaży obuwie, które można odkażać środkami do dezynfekcji" - napisał także Malicki.