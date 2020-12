Protektor miał 0,57 mln zł zysku netto, 2,8 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

"Poprawa wyniku operacyjnego w III kwartale 2020 r. to przede wszystkim efekt ograniczenia kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 8,5% r/r oraz poprawa marży pierwszej na sprzedaży w spółce ABEBA. Negatywny wpływ na prezentowane wyniki miały koszty związane z niewykorzystanymi mocami produkcyjnymi w zakładzie w Lublinie, które spowodowane były ponadstandardowym przestojem w miesiącu lipcu. W całym III kwartale 2020 r. produkcja wróciła do poziomu sprzed pandemii - wyprodukowano łącznie o 43,8 tys. par obuwia więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (+30% r/r). Dodatkowo w III kwartale 2020 r. spółka Protektor wyprodukowała 3 475 tys. sztuk masek" - napisał prezes Tomasz Malicki w liście załączonym do raportu.