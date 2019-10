Provident: 61,4% Polaków ma oszczędności dające poczucie bezpieczeństwa

Jedynie 4% respondentów stwierdziło, że w ogóle nie oszczędza. Co trzeci badany odkłada co miesiąc określoną kwotę. Podobny odsetek nie ma strategii oszczędzania, ale nieregularnie gromadzi różne sumy. Niemal 30% na przyszłość odkłada to, co zostanie im na koniec miesiąca. Niewiele mniej respondentów na czarną godzinę przeznacza niespodziewane zastrzyki gotówki, np. premie i nagrody.