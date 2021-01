Przegląd infomacji ze spółek

Kanały telewizyjne grupy Kino Polska TV osiągnęły łącznie 2,3% udziału w rynku oglądalności widowni komercyjnej w 2020 r. (SHR%, All 16-49, live) , co oznacza wzrost o prawie 17% r/r, podała spółka.

Archicom Nieruchomości 7 - spółka zależna Archicomu - zawarł umowę na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, o powierzchni ok. 0,22 ha za cenę netto 11 700 000 zł, podał Archicom.

Plantwear miał 3,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2020 r. co oznacza wzrost o ponad 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W całym 2020 roku spółka wygenerowała ok. 10,5 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r.