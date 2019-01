Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas zdecydował o przystąpieniu do realizacji założeń dotyczących wydzielenia z banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., podał bank. Zakończenie prac związanych z wydzieleniem działalności faktoringowej przewidziane jest do końca III kwartału 2019 r.