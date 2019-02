giełda wczoraj

Przegląd informacji ze spółek

Unibep podpisał z Rostendal AS umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji mieszkaniowej "HeimdalsPorten" w gminie Trondheim w Norwegii, podała spółka. Wartość umowy to ok. 193 mln NOK netto (równowartość ok. 85 mln zł netto).