Przegląd informacji ze spółek

Wirtualna Polska przeniesie swoje biuro do kompleksu Business Garden przy ul. Żwirki i Wigury 16 w Warszawie, podała spółka. Umowa najmu została zawarta na 7 lat, począwszy od 15 stycznia 2020, a jej wartość to około 41 mln zł.

Grupa kapitałowa PKN Orlen osiągnęła w 2018 roku najwyższą w historii sprzedaż asfaltu, na poziomie 1,45 mln ton, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do rekordu z poprzedniego roku, podała spółka.

Echo Investment zamierza rozpocząć 18 lutego 2019 r. ofertę publiczną do 250 tys. obligacji serii J oraz do 150 tys. obligacji serii J2 w łącznej kwocie do 40 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka.