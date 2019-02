Przegląd informacji ze spółek

Kernel Holding wypłaci 25 kwietnia br. dywidendę za rok finansowy 2017/2018 . Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 18 kwietnia br., podała spółka.

PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2018 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2018 rok, podał bank.

PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - zdecydował o podniesieniu ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) do 23,25 zł z 20 zł, podał podmiot pośredniczący Pekao Investment Banking.

QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Unit 4" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 15 marca 2019 r., podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że gra "Not Not - A Brain Buster" zakończyła proces certyfikacji na platformie Nintendo Switch, a jej premiera w Ameryce Północnej, Europie i Australii planowana jest na 15 marca 2019 roku w cenie 1,99 USD / 1,99 euro.