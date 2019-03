Przegląd informacji ze spółek

Erbud podjął uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendy, która zakłada, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka.

PKN Orlen nawiązał współpracę z Domem Maklerskim BOŚ w ramach programu dla inwestorów indywidualnych "Orlen w portfelu", podała spółka. Do tej pory na udział w programie zdecydowało się już ponad 1 000 inwestorów indywidualnych.

iFun4All planuje w tym roku kolejne aktywności związane z grą "Serial Cleaner" oraz rozwój segmentu planszówek z pierwszym projektem na bazie wcześniejszej gry spółki "Halls of Horror", poinformował ISBnews prezes Michał Mielcarek. Spółka oczekuje, że sporo będzie działo się także wokół najnowszej gry "Ritual" w II kw.

Nowy oddział Olympus Business Services Europe (OBSE) został otwarty we Wrocławiu. Firma zajęła biuro o powierzchni blisko 5 400 m2 w należącym do LC Corp biurowcu Retro Office House, podał LC Corp. Olympus szacuje, że w związku z dynamicznym rozwojem do 2020 r. powstanie tu nawet 200 kolejnych miejsc pracy.