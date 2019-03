Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Orbisu postanowił rozpocząć analizy dotyczące potencjalnego rozdzielenia działalności opartej na posiadaniu nieruchomości (głównie nieruchomości hotelowych, tzw. asset heavy) od działalności polegającej na zarządzaniu hotelami i świadczeniu innych usług (tzw. asset light - service business) we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność operacyjną, podał Orbis.

Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podała spółka.

R22, którego akcje od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80, stawia sobie za cel awans do indeksu średnich spółek mWIG40 w ciągu 2 lat, poinformował prezes i założyciel spółki Jakub Dwernicki. Podtrzymał też deklarację odnośnie planu podwojenia skali biznesu w ciągu 2 lat.

Torpol złożył najtańszą ofertę, wartą ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto), w postępowaniu PKP PLK prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno", etap IV - odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń, podał Torpol.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wpłynął dziś do Sejmu, przewiduje obniżenie o 15% wymiaru tzw. podatku miedziowego. Skutkiem finansowym będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkowo 180 mln zł w 2019 r. oraz 240 mln zł w latach kolejnych.

Wirtualna Polska Holding i INNC Limited złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy Digitics, podał Urząd.

Grupa Lotos i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ( PGNiG ) zrealizowały między 13 a 18 marca 2019 r. dwa komercyjne bunkrowania statków morskich skroplonym gazem ziemnym LNG, podało PGNiG. To pierwsze takie operacje przeprowadzone w portach morskich w Gdańsku i Gdyni. Firmy kontynuują współpracę w tym obszarze - wzmocni ona konkurencyjność polskich portów i spopularyzuje ekologiczne paliwo LNG na Bałtyku.

Arctic Paper szuka pomysłów na to, by jeszcze bardziej uniezależnić się od papierów graficznych, poinformował prezes spółki Michał Jarczyński. Docelowo papiery niegraficzne miałyby stanowić nawet ponad 20% produkcji spółki.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych, oddając do dyspozycji wszystkich certyfikowanych dostawców usług płatniczych tzw. TPP testowy interfejs API umożliwiający bezpieczne i łatwe korzystanie z usług finansowych udostępnionych przez bank, podał BOŚ.

Po tym, jak w 2018 roku ceny celulozy wyraźnie rosły, w 2019 roku spodziewana jest odwrotna tendencja, co powinno być korzystne dla Arctic Paper, zapowiedział prezes spółki Michał Jarczyński.

Getin Noble Bank (GNB) planuje na ten rok wprowadzenie nowych rozwiązań do bankowości mobilnej. W kwietniu bank zaoferuje m.in. możliwość zakupu podróżnej polisy ubezpieczeniowej przy użyciu smartfona. Dostawcą usługi będzie jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w kraju. W najbliższych tygodniach bank przeprowadzi również integrację ApplePay z aplikacją mobilną banku, poinformował ISBnews.tv członek zarządu GNB Tomasz Misiak.

Capex Arctic Paper wyniesie 110-120 mln zł w 2019 r. w porównaniu do 175,3 mln zł w ub. roku, poinformował prezes spółki Michał Jarczyński.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii do ustawy ws. cen energii elektrycznej, ale na razie nie planuje ich ujawnić, wynika z wypowiedzi prezesa PGE Henryka Baranowskiego.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi rozmowy w sprawie udziałów spółki EJ1, w której ma już 70% i spodziewa się ich rozstrzygnięcia do końca tego lub przyszłego miesiąca, wynika z wypowiedzi prezesa PGE Henryka Baranowskiego.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę o współpracy z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

CEZ oczekuje wzrostu zysku netto w tym roku do 17-19 mld CZK oraz zysku EBITDA do 57-59 mld CZK, podała spółka.

Inter Cars odnotował 42,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r., co oznacza spadek o 11,6% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W całym 2018 r. szacowany zysk netto grupy wzrósł o ok. 3% r/r i wyniósł 223 mln zł.

VRG planuje capex na poziomie ok. 25 mln zł w 2019 roku, podała spółka. Grupa kapitałowa zakłada rozwój sieci sprzedaży do 607 salonów (wobec 568 obecnie) o powierzchni 55,7 tys. m2 do końca 2019 roku.