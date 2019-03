Przegląd informacji ze spółek

Polski Holding Nieruchomości (PHN) oraz jego spółki zależne PHN 3 Sp. z o.o. i PHN SPV 21 Sp. z o.o. podpisały umowę joint venture z Hillwood Polska oraz HE Dutch II B.V. w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach należących do grupy kapitałowej PHN w gminie Świebodzin, podała spółka.

Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Sławomira Szmytkowskiego na stanowisko wiceprezesa po rezygnacji z tej funkcji Tadeusza Dyrgi, podała spółka. Sławomir Szmytkowski będzie pełnić funkcję wiceprezesa od 1 lipca br. do końca obecnej kadencji zarządu.

Zarząd LPP zdecydował o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 110 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 60 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za akcję, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Polimery Police to jeden z najlepszych projektów Grupy Azoty pod kątem rentowności i potencjału, zapewnił wiceprezes spółki Paweł Łapiński. Dzięki tej inwestycji Polska awansuje na 5. pozycję wśród producentów poliolefin w Europie.

W strukturze finansowania inwestycji Polimery Police, oprócz finansowania dłużnego oraz środków własnych, niezbędne będzie pozyskanie ok. 200 mln euro środków od inwestorów zewnętrznych, poinformowała Grupa Azoty.

Legimi zamierza pozyskać do 4 mln zł w ramach publicznej emisji akcji. Głównym celem emisji jest rozwój działalności na rynku niemieckim, w tym finalizacja transakcji przejęcia spółki Readfy. Zapisy na akcje serii G ruszyły dzisiaj i potrwają do 12 kwietnia.

The Dust zawarł z pisarzem Jackiem Piekarą umowę nabycia autorskich praw majątkowych (bezterminowo i bez prawa odwołania) do serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie, składających się na tzw. Cykl Inkwizytorski, podała spółka. Nabyte prawa upoważniają spółkę do pełnego wykorzystania motywów opisanych w powieściach w celu produkcji, dystrybucji i sprzedaży bazujących na nich gier.