Przegląd informacji ze spółek

Oferta konsorcjum Torpolu i firmy Pre-Fabrykat, warta ok. 188,3 mln zł brutto (z czego na Torpol przypada ok. 50%), została uznana za najkorzystniejszą w organizowanym przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach, podał Torpol.

Infoscan otrzymał pierwsze zamówienie na urządzenia do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego MED Recorder od GBF International, spółki powiązanej z Bayard Medical, podała spółka. W ciągu 24 miesięcy współpraca może przynieść spółce ponad 8 mln zł przychodów.

Santander Consumer Multirent i Santander Consumer Bank rozpoczęły współpracę z siecią dealerską Mitsubishi Motors, dzięki czemu umocniły swoją pozycję na rynku finansowania samochodów, podał Santander Consumer Bank. To trzeci importer samochodów, dla którego te instytucje zapewniają finansowanie.

Brand24 kończy prace nad prospektem w związku z przejściem na GPW z NewConnect i planuje go złożyć w ciągu kilku tygodni, poinformował ISBnews prezes Michał Sadowski.

Unidevelopment, spółka deweloperska Unibepu, planuje sprzedaż ok. 637 mieszkań w 2019 r. i przekazanie ok. 555, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki.

Grupa Selena FM uruchomiła nowe centrum badawczo-rozwojowe Selena Labs w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ,,Invest-Park" w Dzierżoniowie, podała spółka. Inwestycja o wartości ok. 8 mln zł i powierzchni użytkowej ponad 4 tys. m2 ma służyć opracowywaniu i wdrażaniu na światowe rynki rozwiązań chemii budowlanej. W laboratorium Selena Labs w Dzierżoniowie zatrudnionych jest 50 wysokiej klasy chemików.

Helios i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy tworzonego w celu prowadzeniu i rozwijaniu sieci lokali gastronomicznych pod marką handlową "Pasibus", podał Urząd.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) wybuduje osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu, podała spółka. Osiedle zostanie zrealizowane w dwóch etapach i łącznie dostarczy na rynek 389 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ok. 21 tys. m2.

Cortria Corporation - spółka zależna Pharmeny - zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych PAH na modelach zwierzęcych w ramach projektu leku 1-MNA, podała spółka.

Idea Bank we współpracy z firmą iPOS wprowadził do oferty kasoterminale #IDEAPAY - drukarki fiskalne zintegrowane z terminalem płatniczym i aplikacją w chmurze #IDEAPAY Web, pozwalające efektywnie zarządzać punktem handlowym. Od początku kwietnia wszyscy klienci banku mogą wypróbować modele pokazowe w Idea Hubach w całej Polsce.

Atal wprowadził do sprzedaży 62 mieszkania, 10 lokali usługowych i 12 lokali biurowych w ramach III etapu łódzkiej inwestycji Apartamenty Drewnowska 43, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania trzeciego etapu inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 to I kwartał 2021 roku.