Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 164,98 mln zł z zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę 8,31 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.

PGE Polska Grupa Energetyczna otrzyma dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 10,9 mln w 2019 r., podała spółka.

Gino Rossi zawarło aneks do umowy pożyczki z CCC , zmieniający datę spłaty zobowiązania na 15 maja 2019 r., podała spółka.

Elektryczny autobus Rafako jest przygotowany do testów drogowych i prób homologacyjnych, podała spółka. To kolejny etap projektu, po tym jak w grudniu 2018 r. zaprezentowana została bryła autobusu.

Tauron rozpoczął produkcję pierwszej serii Mobilnego Urządzenia Zasilającego (MUZ), które w przypadku awarii sieci średniego napięcia może zasilić w krótkim czasie nawet do 1 000 gospodarstw domowych, podała spółka.

Famur, jako lider konsorcjum ze spółką Hydrotech, podpisał umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka na dostawę obudowy ścianowej zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, podała spółka. Wartość umowy to 95,04 mln zł netto.

Infoscan uruchomił realizację kontraktu dotyczącego sprzedaży urządzeń MED Recorder z systemem telemedycznym do GBF International, firmy powiązanej z Bayard Medical, podała spółka. Placówki medyczne we Francji będą pierwszymi podmiotami korzystającymi z nowej wersji systemu telemedycznego Medium24. Łączna wartość całego zamówienia od GBF International wyniosła 32 600 euro.

Zgoda wierzycieli Ruchu w restrukturyzacji na częściowe umorzenie wierzytelności to dobry sygnał i ważny krok do przodu w restrukturyzacji kolportera. Mimo to w procesie pozostało wiele wyzwań, zwłaszcza, że Ruch nadal generuje ujemny cash flow, poinformował ISBnews Marek Szcześniak, wiceprezes Alior Banku - największego wierzyciela Ruchu.