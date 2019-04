Przegląd informacji ze spółek

BA Car Rental (działająca do czasu rejestracji nowej nazwy spółki w KRS pod nazwą Lobexim), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), podpisała z Surprice Rentals (poprzednio Surprice Rent A Car) trzeci term sheet, przedłużając termin wyłączności na negocjacje dotyczące warunków umowy franczyzowej na rynek czeski do 31 maja br., podał BAH.

Uruchomienie Instalacji Metatezy w Płocku zwiększyło potencjał PKN Orlen w zakresie produkcji propylenu o 100 tys. ton do poziomu 550 tys. ton rocznie, podała spółka. Koncern jest jedynym producentem tego produktu w Polsce oraz kluczowym graczem na rynku europejskim, posiadając obecnie ponad 50% zdolności produkcyjnych w regionie Europy Centralnej, podkreślono także.

Zakończenie realizacji projektu EFRA z końcem maja 2019 roku ciągle jest realne, poinformował wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski. Zapowiedział, że kontrybucja projektu EFRA do przychodów i EBITDA nastąpi najprawdopodobniej od IV kwartału 2019 roku.

Kruk sfinalizował umowę przejęcia 100% udziałów spółki Wonga działającej na polskim rynku pożyczek online, podał Kruk. Wartość transakcji opiewa na 97,1 mln zł. Na kwotę składa się wartość udziałów sprzedawanej spółki i prawa do własności marki (3 mln zł) oraz spłata jej zobowiązań należnych sprzedającemu (94,1 mln zł).

Grupa Azoty nadal rozmawia z podmiotami zainteresowanymi wejściem kapitałowym do spółki PDH Polska, realizującej inwestycję Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Potencjalna wielkość zaangażowania kolejnego podmiotu to ok. 200 mln zł.