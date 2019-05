Przegląd informacji ze spółek

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) odnotowała 61,9 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 67,3 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Holding (BAH) podpisał list intencyjny ze spółką SsangYong Motors Middle Europe N.V. z siedzibą w Belgii, w którym strony uzgodniły najbardziej istotne warunki potencjalnej transakcji sprzedaży 100% udziałów SsangYong Polska (SS1) na rzecz BAH, podała spółka.

Echo Investment sprzedało 93 mieszkania w kwietniu br. (wobec 81 rok wcześniej), a przekazało 7 (rok temu - 15), podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w kwietniu 2019 r. wyniosły ok. 83,1 mln zł i były wyższe o ok. 46,7% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 297,5 mln zł i była wyższa o ok. 37% r/r.

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 304 samochody w kwietniu (w tym 198 samochodów marki Land Rover i 106 samochodów marki Jaguar), co oznacza wzrost o 7% r/r, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 16 mln zł w kwietniu 2019 r. i były wyższe o 9% w skali roku, poinformowała spółka.

GWI, spółka zależna od Erbudu, podpisała umowę na realizację wielofunkcyjnego budynku UNT UpperNord Tower w Düsseldorfie, wraz z hotelem, częścią mieszkaniową, częścią biurową, częścią dla usług gastronomicznych i garażem podziemnym, podała spółka. Wartość umowy to 23,98 mln euro netto (102,8 mln zł).

Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Investor PPK SFIO utworzony przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podało towarzystwo.

Central Fund of Immovables Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład CFI Holding ponownie zwiększyła zaangażowanie w akcjonariacie Work Service - do 16,78% głosów na walnym zgromadzeniu, podały obie spółki. CFI deklaruje chęć większego zaangażowania się w proces restrukturyzacji Worl Service.

Zarząd Newagu zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 33,75 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,75 zł na akcję, podała spółka.

Bank Handlowy spodziewa się poprawy dynamiki wolumenu kredytów w bankowości detalicznej od III kw. br., kiedy to dzięki wdrożeniu w pełni automatycznego systemu udzielania kredytów powinien nastąpić "przełom" w obszarze kredytów niezabezpieczonych, wynika z wypowiedzi prezesa Sławomira Sikory. W I kw. 2019 r. wolumen kredytów niezabezpieczonych wzrósł w banku o 2% r/r do 5 330 mln zł.

Łączna wartość zawartych przez Synektik kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (zawarte umowy), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2018, wyniosła 18,4 mln zł w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 i była wyższa o ponad 20% r/r, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,6 USD na baryłce w kwietniu br., w porównaniu do 7,45 USD rok wcześniej oraz 7,55 USD w marcu br., podała spółka.

Movie Games podjął uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka.

Bank Handlowy spodziewa się wzrostu marży odsetkowej w kolejnych okresach, względem 2,43% w I kw. 2019 r., poinformował prezes Sławomir Sikora.

The Heart w ramach partnerstwa z PKO Bankiem Polskim wyszuka spółki technologiczne dla banku (ang. technology scouting), podała spółka. W pierwszym projekcie scoutingowym realizowanym we współpracy z The Heart poszukiwane są startupy wspierające pracę oddziałów oraz współpracę z klientami detalicznymi.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PKP Cargo do poniżej 5%, podała spółka.

The Dust w czerwcu przedstawi szczegóły gry zrealizowanej na motywach Cyklu Inkwizytorskiego, podała spółka. The Dust będzie się skupiał przede wszystkim na tym projekcie, ale zamierza kontynuować działalność advertgamingową oraz produkcji gier własnych.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu 1,66 mld zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,33 zł na akcję, podał bank.

Unimot zanotował 868,7 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 22,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Newag podpisał z Laude Smart Intermodal z siedzibą w Toruniu umowę na dostawę czterech lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniami dodatkowymi, podała spółka. Wartość umowy wynosi 60,4 mln zł netto.

LPP wynajęło 25 400 m2 powierzchni od PNK Group na terenie PNK Park SEREĎ na Słowacji, poinformowała spółka. W ciągu 3 lat powierzchnia wynajmowana może zostać zwiększona do 32 700 m2.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) zostało zarejestrowane w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Tym samym zostało podmiotem uprawnionym do oferowania PPK i podpisywania z pracodawcami umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał z DL Invest Group umowy dotyczące sfinansowania najnowszej inwestycji grupy - budynku typu mixed-use, o powierzchni całkowitej ok. 22 000 m2 - DL Center Point Katowice II Wrocławska, podał bank. Udzielone przez bank wsparcie finansowe dla dewelopera wyniosło 82,9 mln zł.

Mabion złożył w Europejskiej Agencji Leków (EMA) drugi wniosek na lek MabionCD20, podała spółka. Działanie to ma docelowo przyspieszyć komercjalizację leku na rynkach, gdzie reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) objęte jest nadal ochroną patentową dla rituximabu (MabThera). Celem wniosku jest uzyskanie przez spółkę dodatkowej nazwy handlowej, dla której lista wskazań dla produktu zostanie ograniczona i nie obejmie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za kwiecień 2019 wyniosły 524 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 20%, podała spółka. Przychody za okres styczeń - kwiecień (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 1 562 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r.

MOL odnotował 48,64 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 60,26 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 29% r/r do 10,2 mln zł w kwietniu br., podała spółka.

Bank Handlowy odnotował 59,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 145,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

AC S.A. odnotowało 12,39 mln zł jednostkowego netto w I kw. 2019 r. wobec 10,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gra "Uboat", która miała swoją premierę na platformie Steam 30 kwietnia 2019 r. (w formule wczesnego dostępu) po 72 godzinach została sprzedana w liczbie ponad 53 000 sztuk w kanałach online, a kanały detaliczne i Kickstarter odnotowały ponad 3 700 aktywacji, podał wydawca gry PlayWay.

Enter Air podpisał z Albex Aviation oraz osobami fizycznymi umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia 49% akcji w czarterowej linii lotniczej Germania Flug, podała spółka. Wartość umowy wynosi 2 mln USD (około 7,7 mln zł).

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące