Przegląd informacji ze spółek

ATM Grupa otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 14 sierpnia 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku, podała spółka . Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2013 nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2014 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zaniżenia przychodów o kwotę 29,99 mln zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 68,9 mln zł w I kwartale 2019 r., w porównaniu do 113,8 mln zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 44,3 mln zł, w porównaniu do 96,9 mln zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podano również.

Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - znajduje się w fazie rozruchu, a zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem, według raportu wykonawcy, wynosi ok. 89%, poinformowała spółka.

Zarząd Torpol zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 5,74 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka.

Polenergia Farma Wiatrowa 1, Polenergia Farma Wiatrowa 4 i Polenergia Farma Wiatrowa 6 - spółki zależne Polenergii - zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy aneksy do umów serwisowych, podała spółka.

CDA optymistycznie ocenia potencjał do podtrzymania kilkuletnich wzrostowych tendencji w wynikach finansowych, poinformował ISBnews pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług i rzecznik prasowy Wolfgang Laskowski.

Nowo powołana spółka celowa wykupi do 31 marca 2020 r. wszystkie udziały w spółce Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim należące do Work Service. Ponadto podpisany właśnie term sheet zakłada przejęcie lub spłatę w imieniu Work Service pożyczki udzielonej przez spółkę zależną dla Work Service wraz z odsetkami. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł, podał Work Service.