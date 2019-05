Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI ) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 1 242 941 415,98 zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 4 382 074 799,73 zł.

Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 750 mln zł, podał bank. Rozważany termin przeprowadzenia emisji obligacji to drugi kwartał 2019 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Sare za I kwartał 2019 roku wyniosły ok. 13 967 tys. zł, EBITDA grupy wyniosła ok. 533 tys. zł, natomiast skonsolidowana strata netto sięgnęła ok. 360 tys. zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.