Przegląd informacji ze spółek

Budimex , wraz z inwestorem - Politechniką Łódzką i finansującym - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wmurował kamień węgielny w fundamenty budowy "Alchemium - magia chemii jutra" - nowego gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, podał Budimex. Inwestycja uczelni o wartości 57 mln zł powstanie do końca września 2020 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ( PGNiG ) przedłużyło z pięcioma spółkami z Grupy Azoty kontrakty indywidualne do umowy ramowej sprzedaży gazu ziemnego, podały spółki w osobnych komunikatach. Umowy zostały przedłużone do 30 września 2022 roku, a ich wartość może przekroczyć 8 mld zł.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ( TFI ) oczekuje, że II połowa 2019 roku przyniesie odwrócenie negatywnego trendu odpływu aktywów z funduszy detalicznych, poinformowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska. Spółka w przyszłym tygodniu złoży wniosek o wpis do ewidencji PPK.

ES-System spodziewa się kilkuprocentowego wzrostu r/r sprzedaży w kraju w II kw. br. i co najmniej kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży eksportowej w tym okresie, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

W I fazie wezwania PKO Leasing na akcje Prime Car Management (PCM) objęto zapisami co najmniej 7,859 mln akcji, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów, co oznacza, że ziścił się jeden z warunków wezwania, podano w komunikacie.