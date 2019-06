Przegląd informacji ze spółek

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 30,9 mln zł w maju 2019 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka.

Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,59 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka.

Bank Pekao udostępnił dziś produkcyjną wersję bezpiecznego interfejsu API. Uprawnione podmioty za zgodą klientów mogą tym samym otrzymać dostęp do rachunków płatniczych oraz kart kredytowych, inicjować płatności na tych rachunkach oraz potwierdzać dostępność środków, podał bank.

Asseco South Eastern Europe, wraz z Payten, planują ekspansję geograficzną m.in. do krajów Ameryki Łacińskiej, poinformował prezes Piotr Jeleński. Spółka ma ambicję zwiększenia zysku operacyjnego o ok. połowę w ciągu najbliższych lat.

Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej, podało Santander Biuro Maklerskie.

Podpisany dziś przez Santander Bank Polska, Santander Securities oraz Santander Finanse Sp. z o.o plan podziału Santander Securities zakłada przeniesienie działalności maklerskiej do Santander Biuro Maklerskie. Zakończenie procesu zaplanowano na IV kwartał br., podał bank.

Unimot wyekspediował pierwszą dostawę olejów silnikowych Avia do Chin, poinformował ISBnews prezes spółki Adam Sikorski. Do końca 2019 roku sprzedaż olejów do Chin ma przekroczyć 200 ton.