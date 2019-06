Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ( PGNiG ) zdecydowali o przeznaczeniu 1,04 mld zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,18 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Jednocześnie przeznaczono 1 mld zl na finansowanie rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej.

PKP Intercity podpisało umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 z konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" oraz PESA Bydgoszcz, podała spółka. Wartość kontraktu to blisko 275 mln zł brutto.

Centralny Dom Maklerski Pekao z końcem sierpnia br. zostanie formalnie podzielony, a w efekcie jego klienci trafią do Domu Maklerskiego Pekao, działającego w strukturach banku, podał Pekao. Kierunkowe decyzje zarządu banku z września 2018 roku zostały ostatecznie potwierdzone uchwałą walnego zgromadzenia.

Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok rezerwę na podatek dochodowy oraz dokonał odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w łącznej wysokości ok. 65 mln zł oraz ujął rezerwę na odsetki za zwłokę, które na 31 grudnia 2018 roku wyniosły ok 6 mln zł, podała spółka.

Famur podpisał z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) ostatnią z umów najmu łącznie 10 kombajnów chodnikowych wraz z niezbędną aparaturą elektryczną do zasilania przodka chodnikowego dla potrzeb Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice, podała spółka. Łączna wartość zawartych umów to 103,71 mln zł brutto (84,32 mln zł netto).

Całkowita wartość projektu multidyscyplinarnego centrum badawczego to 85 mln zł, poinformował dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) prof. dr hab. Marek Niezgódka. Partnerzy komercyjni, do których dołączyły dziś oficjalnie KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) zapewnią ok. 20% tej sumy, z przeznaczeniem na infrastrukturę badawczą.