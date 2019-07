Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych , z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 369 474 834,17 zł na koniec czerwca br., podała spółka . Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 1 174 988 014,98 zł.

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu analiz scenariuszy przewidujących pozyskanie dla spółki nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity jak również przeprowadzenie dual-listingu na giełdzie w Londynie. Spółka nie wyklucza jednocześnie, że w przyszłości może wznowić analizy we wskazanych powyżej obszarach, podał PBKM.

DB Energy zadebiutuje na rynku alternatywnym NewConnect we wtorek, 9 lipca 2019 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł, podała Komisja.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w czerwcu 2019 roku wyniosła 46,79 mln zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku (40,35 mln zł), podała spółka.

Forever Entertainment ustalił datę premiery gier "Gunpowder on The Teeth: Arcade" i "Terrorhythm" na platformie Nintendo Switch na 25 lipca br., podała spółka.

Ultimate Games szacuje, że w okresie od rozpoczęcia sprzedaży gry "Phantom Doctrine" na platformie Nintendo Switch do dziś wszystkie koszty produkcji i marketingu gry zwróciły się, podała spółka.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu 2019 r. wyniosła ok. 44 mln zł i była niższa o 14% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 239 mln zł i była niższa o ok. 13% r/r.