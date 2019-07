Przegląd informacji ze spółek

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w m.st. Warszawie wybrało ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym "Budowa kolektora Wiślanego - etap II", podała spółka . Wartość oferty to 348,98 mln zł netto.

Unibep podpisał umowę z Ursa Park Smart City - spółką, której komandytariuszem jest zależny od Unibepu Unidevelopment - na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach inwestycji Ursa Home, podała spółka. Wartość umowy to łącznie 84,8 mln zł netto.

Grupa Lotos do końca I kwartału 2020 roku uruchomi 38 punktów ładowania pojazdów elektrycznych na swoich stacjach w całym kraju, podała spółka. Tym samym firma potwierdziła swoje wcześniejsze zapowiedzi uruchomienia w tym czasie łącznie 50 punktów tankowania.

Xoom, międzynarodowe przekazy pieniężne oferowane przez PayPal, są dostępne na 32 europejskich rynkach. Dzięki uruchomieniu w Europie Xoom możliwe jest szybkie i bezpieczne przesyłanie pieniędzy m.in. z Wielkiej Brytanii czy Niemiec do Polski oraz ponad 130 innych rynków, podano w komunikacie.

Data premiery gry "Wreckin' Ball Adventures" na komputery PC została ustalona na na 2 sierpnia, podało No Gravity Games.

Bioton zawarł z Yifan Pharmaceutical umowę, której przedmiotem jest współpraca stron w zakresie substancji aktywnych analogów insulin oraz ostatecznego produktu leczniczego (w formie gotowej) od ich produkcji do komercjalizacji, podała spółka.

T-Bull zanotował 4 155 254 nowych pobranń swoich gier w czerwcu 2019 roku, podała spółka. To kolejny rozwojowy miesiąc dla wrocławskiej spółki.

Zarząd MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia, zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy upoważnieniem spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, podała spółka.