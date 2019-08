Przegląd informacji ze spółek

Data premiery gry "Children of Morta" w wersji na komputery PC została ustalona na 3 września 2019 r., podało 11 bit studios .

Elektrotim podpisał ze spółką SK hi-tech battery materials Poland list intencyjny , którego przedmiotem jest udzielenie Elektrotimowi zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa linii kablowej 110kV oraz stacji GPO w celu zasilenia zakładu produkcji separatorów do akumulatorów w Dąbrowie Górniczej", podała spółka. Wartość zadania wynosi 22 795 000 zł netto.

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o przeznaczeniu 50,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 (od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) na dywidendę, tj. 1,95 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 0,87 zł na akcję.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może zrealizować więcej niż 29 dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu w tym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

Torpol zawarł umowę na realizację przebudowy stacji Łódź Kaliska z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka. Wynagrodzenie Torpolu w ramach umowy wynosi ok. 406,8 mln zł brutto (330,7 mln zł netto). Termin realizacji inwestycji wynosi 38 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Noobz from Poland, producent gier, liczy że będzie notowany na NewConnect do końca roku, poinformował prezes i główny akcjonariusz spółki Jarosław Kotowski.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lipcu 2019 r. wyniosła ok. 38 mln zł i była niższa o 22% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 278 mln zł i była niższa o ok. 14% r/r.