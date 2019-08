Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) ma umowę sprzedaży Pulrea mocznika z czterema spółkami o szacunkowej wartości ok. 300 mln zł netto podała spółka.

PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy blisko 8 200 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do zakładów chemicznych Synthosu w Oświęcimiu do końca 2021 roku. Kontrakt zakłada możliwość zwiększenia wolumenu dostaw o 30% w trakcie współpracy, poinformowały spółki.

Atal wprowadził do sprzedaży 124 mieszkania i 2 lokale usługowe w kolejnym etapie krakowskiej inwestycji - Atal Aleja Pokoju, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania kolejnego etapu inwestycji to IV kw. 2021 r.