Przegląd informacji ze spółek

Ursus w restrukturyzacji podpisał z Enerkon Solar International Inc. oraz Japan Venture Fund LLC tasking items tj., dokument, w którym zostały uzgodnione planowane przez strony działania w celu zrealizowania transakcji dotyczącej inwestycji w Ursus Bus, podał Ursus.

Budimex podpisał umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w postępowaniu przetargowym na "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego", podała spółka. Wartość kontraktu to 185,2 mln zł netto.

KGHM Polska Miedź rozpoczął próby wykorzystania drona zaprojektowanego do poruszania się pośród przeszkód w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. W przyszłości urządzenia tego typu mają pomóc w akcjach ratowniczych pod ziemią i ułatwić kontrolę trudno dostępnych miejsc, podała spółka.

TXM planuje dalszą restrukturyzację sieci sprzedaży, która ma osiągnąć docelową liczbę placówek na poziomie ok. 280 do końca I kw. 2020 r. (wobec 291 obecnie), poinformował prezes Tomasz Waligórski. Zarząd liczy także, że po przeprowadzeniu restrukturyzacji osiągnie pozytywne wyniki już na początku 2021 r.

Mirbud podwyższył kapitał zakładowy o 637 775,3 zł w wyniku emisji 6 377 753 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 1,08 zł za akcję, co daje wpływy z emisji na poziomie 6 887 973,24 zł.

Milton Essex - rozwijający projekt urządzenia do diagnostyki alergii - chce pozyskać finansowanie na jego globalną komercjalizację i wejść na NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews CFO i wiceprezes Radosław Solan.

Śnieżka podpisała umowę na realizację I etapu budowy centrum logistycznego w Zawadzie, polegającego na budowie hali magazynowej, podała spółka. Szacunkowy koszt I etapu inwestycji to 76,6 mln zł.

MedApp wesprze firmę Johnson & Johnson w realizacji serii badań przesiewowych na terenie Warszawy, podała spółka. W badaniach weźmie udział około 1 800 pacjentów potencjalnie chorych na zaburzenia rytmu serca, którzy będą mieli dostęp do zapisów i wyników badania dzięki systemowi telemedycznemu CarnaLife.

Esotiq & Henderson miał ok. 18 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w sierpniu, co oznacza wzrost o ok. 33% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.