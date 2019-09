Przegląd informacji ze spółek

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała z Federalną Agencją w USA umowę na realizację projektu pilotażowego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją podejrzanych operacji dotyczących importu dóbr oraz nielegalnego wprowadzania do obrotu w USA zakazanych produktów, podała spółka.

ECC Games zapowiada premierę Drift19 na 7 listopada i ogłasza nowy projekt Track Day Simulator. Spółka przygotowuje się do kampanii user acquisition dla gry Car Mechanic Simulator 18, poinformował prezes Piotr Wątrucki.

zdecydowali na walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln nowych akcji, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w kwocie ok. 1 mld zł, podała spółka.

Ferrum odnotowało ok. 205 tys. zł skonsolidowanego zysku netto według wstępnych danych, podała spółka.

Rada nadzorcza spółki Orlen Paliwa z grupy kapitałowej Orlen ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji w zarządzie, podała spółka. Termin zgłaszania kandydatur upływa 26 września br.

Krakowski Park Technologiczny we współpracy z m.in. Tauronem Polską Energią rozpoczął nabór startupów w czwartej edycji Programu KPT ScaleUp, podał Tauron. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do 21 października.

Niedawno zakupiona platforma wiertnicza spółki Lotos Petrobaltic o nazwie Giant ma planowo dotrzeć do Gdańska w najbliższy weekend, podała spółka. Będzie tam przygotowywana do wyjścia w morze na wiercenia na bałtyckim złożu B3. Jednostka wyruszyła z portu Esbjerg w zachodniej Danii 20 września.

Cedrob złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Urząd.

Wartość sprzedaży w kanałach elektronicznych Grupy Eurocash wzrośnie do 3,5 mld zł do końca 2019 r. (wobec 3 mld zł w ub.r.), a cel na 2022 rok to 6,5 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółki. Capex na rozwój technologiczny w ciągu 2-3 lat jest szacowany w Grupie Eurocash na 20-30 mln zł rocznie.