Przegląd informacji ze spółek

PKN Orlen już dzisiaj prowadzi rozmowy z partnerami biznesowymi, w celu zawarcia umów wieloletnich na zbyt produktów wytwarzanych w ramach programu rozbudowy petrochemii o wartości ponad 8 mld zł, poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński. Planuje zakontraktować w ten sposób ok. 90% produktów programu rozwoju petrochemii.

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) i Tauron podpisały list intencyjny o nabycie bloku biomasowego należącego do Tauron Wytwarzanie przez ECSW, podał Tauron.

Potencjalne przygotowanie do eksploatacji kopalni węgla brunatnego na złożu Złoczew może wydłużyć funkcjonowanie należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrowni Bełchatów do 2040 r., uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.