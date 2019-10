Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po zmianach w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP), co obciąży wynik netto za 2019 r. na ok. 8,9 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii Z oraz akcji serii AA, podał regulator. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Infoscan podpisał z Giromed Institute S.L.P. umowę, na mocy której Giromed zobowiązał się do prowadzenia badań diagnostycznych pacjentów na terytorium Hiszpanii z wykorzystaniem urządzenia MED Recorder, zaś spółka zobowiązała się do użyczenia urządzenia oraz udzielenia licencji na oprogramowanie Osascan, podał Infoscan.

Echo Partners B.V. zawarło wstępną umowę sprzedaży na rzecz Wing IHC 100% udziałów w kapitale zakładowym Lisala sp. z o.o., która jest właścicielem 55,96% kapitału zakładowego Echo Investment, podało Echo.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 134 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw. 2019 roku wobec 6 178 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 24,6%, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), nałożyła na mBank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, wobec dotychczasowego bufora 0,5%, podał bank.

Grupa Azoty rozszerza ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych w celu bardziej precyzyjnego dawkowania nawozów przez jej klientów, podała spółka. Do wybranych przedstawicieli terenowych departamentu korporacyjnego handlu segmentu Agro trafią skanery doglebowe AgroCares, umożliwiające szybką analizę, na podstawie której wydawane są zalecenia dotyczące nawożenia.

Selvita w najbliższych latach skoncentruje się na wzroście skali działalności - zarówno w sposób organiczny, jak i przez przejęcia i nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy. Spółka nie rozważa notowań na innym rynku niż GPW, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną przy ul. Granicznej 24 w Radomiu w ramach sieci Centrum Medyczne PZU Zdrowie Polmedic, podało PZU. Kolejne otwarcia planowane są jeszcze w tym roku.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję o nałożeniu na Alior Bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Selvita chce w ciągu kilku lat znaleźć się wśród 10. największych światowych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization), poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Celem spółki jest dalszy wzrost organiczny w tempie ok. 30% rocznie (pod względem przychodów) oraz przejęcia podmiotów krajowych oraz z Europy. Pierwszą akwizycję Selvita chce zrealizować w przyszłym roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

Apator podpisał z Phoenix Systems z Grupy Atende umowę na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej działającego w systemie operacyjnym Phoenix-RTOS, podał Apator.

Atal rozszerza portfolio produktowe, wprowadzając do oferty kolejne biurowce, podała spółka. Pierwszy nowy obiekt - o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM - powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. To część inwestycji Atal Business Centers. Deweloper planuje kolejne projekty w innych lokalizacjach.

Goldenline z Grupy Agora tworzy kompleksową platformę rozwoju zawodowego, a także nowoczesne rozwiązania technologiczne dla swoich użytkowników oraz klientów biznesowych, podała spółka. Pod sterami prezesa Tadeusza Kuropatwińskiego spółka przedefiniowała swoją strategię oraz model biznesowy.

Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje budowę lub modernizację kolejnych 80 km sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia celem ułatwienia podłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do połowy 2020 r., podała spółka. Inwestycje spółki w sieci dystrybucyjne dofinansowane będą ze środków unijnych.

Oferta Elektrotimu warta 10,65 mln zł została wybrana w postępowaniu przetargowym Taurona Dystrybucji na prace przy rozbudowie infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej, podał Elektrotim.

INC planuje przeprowadzić około 10 debiutów spółek na NewConnect w przyszłym roku, poinformował ISBnews prezes Paweł Śliwiński. Dodał, że w przygotowaniu jest jeszcze kilkanaście następnych podmiotów, w których kilka z nich działa w segmencie gamingu.

Immofinanz podpisał w Warszawie umowy wynajmu powierzchni biurowych na ponad 30 tys. m2 w II i III i kwartale br., podała spółka.

Lokum Deweloper ukończył realizację IX etapu osiedla Lokum di Trevi. Do użytku oddanych zostało 217 mieszkań, podała spółka. Grupa rozpoczęła przekazywanie lokali, co umożliwi rozpoznanie ich w wyniku finansowym bieżącego roku.

Akcjonariusze Orbisu zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 12 listopada br., o nabyciu do 13 076 923 akcji własnych, stanowiących do 28,38% kapitału zakładowego spółki, w celu umorzenia, po cenie nie niższej niż 65 zł i nie wyższej niż 150 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Akcje spółki Selvita (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 21,39% i wyniósł 21 zł.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 34,7 mln zł we wrześniu 2019 r., co oznacza spadek o 5% r/r, podała spółka.

Zaktualizowany plan wydawniczy No Gravity Games obejmuje 12 gier, których premiery zaplanowane są na okres od października 2019 r. do II kw. 2020 r., podała spółka. Po aktualizacji planu wydawniczego celem spółki jest osiągnięcie w roku 2019 łącznego poziomu sprzedaży gier w wysokości co najmniej 210 tys. egzemplarzy.

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) spodziewa się skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2019 r., podała spółka.

Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie emisji do 12 tys. obligacji serii A2 zamiennych na akcje. Emisja obligacji ma zostać przeprowadzona w drodze oferty prywatnej. Minimalna wielkość emisji to 500 obligacji, podała spółka.

