Przegląd informacji ze spółek

"The Beast Inside" - survival horror z portfolio wydawniczego Movie Games - zadebiutował w wersji na PC na platformie Steam, podała spółka. Docelowo gra ukaże się również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Przychody Grupy Orbis wzrosły o 7,2% r/r do 406,1 mln zł w III kw. oraz o 3,4% r/r do 1 090,2 mln zł w I-III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Esotiq & Henderson miał ok. 14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży we wrześniu, co oznacza wzrost o ok. 11% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.