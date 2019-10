Przegląd informacji ze spółek

1C Entertainment złożyła do Komisji Nadzoru Finnasowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia jej prospektu emisyjnego, podała spółka. Zarząd spółki podjął decyzję o przesunięciu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na późniejszy okres.

BNP Paribas Bank Polska zdecydował o utworzeniu rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Rezerwa w kwocie 48,8 mln zł obciąży wyniki trzeciego kwartału 2019 r., podała instytucja.

Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru, wynika z komunikatu dotyczącego uchwał walnego.

PKO Bank Polski przekroczył 4 mln aktywnych aplikacji IKO i szacuje, że do końca roku liczba ta sięgnie 4,25 mln, a liczba dokonanych transakcji wzrośnie do 172,6 mln, poinformowali przedstawiciele banku.

Moody's Investors Service podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A2 oraz ocena indywidualną (BCA) na poziomie baa2, podał bank. Perspektywa dla długookresowego ratingu depozytów nadal jest stabilna.

Zakłady Azotowe Puławy - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - zakończyły inwestycję o wartości 35,3 mln zł, dzięki której produkcja technicznego dwutlenku węgla, wykorzystywanego przez przemysł spożywczy, została zwiększona o 150 t/dobę, do 370 ton/dobę, podała spółka.

Przemysław Schmidt, który został przewodniczącym rady nadzorczej Work Service w miejsce Macieja Wituckiego zadeklarował, że chce możliwie szybko zorganizować prace rady, koncentrując się w pierwszej kolejności na potrzebach i oczekiwaniach kluczowych klientów oraz spółki i jej wierzycieli.

Oferta konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółki z grupy Mirbudu) i Mirbudu, warta 414,71 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500", podał Mirbud.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 67,5 tys. ton we wrześniu 2019 r. i była wyższa o 12% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

PKO Bank Polski jest zainteresowany przejęciami podmiotów o aktywach ponad 100 mld zł i planuje kolejną akwizycję w 2020 roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. PKO BP będzie przyglądał się mBankowi, ale nie oznacza to zrealizowania transakcji kupna tego aktywa. Wycena mBanku może być benchmarkiem dla potencjalnych wycen innych banków, ocenił prezes.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 58,6 tys. ton we wrześniu 2019 r. i była wyższa o 2% r/r, podała spółka.

Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i służby należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka zakończyły działania na Narwi po wycieku oleju z elektrowni, podała Energa.

PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uruchomił usługę "Fotowoltaika dla firm", która obejmuje kompleksową realizację inwestycji, w tym doradztwo dotyczące doboru technologii i finansowania, a także przyłączenie do sieci.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stawia na rozwój współpracy z klientami korporacyjnymi. Towarzystwo posiada produkty dedykowane klientom instytucjonalnym, dla których jednym z głównych cech przy wyborze produktu inwestycyjnego jest płynność, poinformował ISBnews.TV dyrektor zarządzający w Skarbiec TFI Norbert Talarczyk.

Liczba uprawnionych akcji do dywidendy Cognoru za 2018 rok wzrosła do 123 406 256 sztuk w związku wprowadzeniem dziś do obrotu 335 937 akcji emisji nr 9, podała spółka.

CreativeForge Games (CFG) utworzyło spółkę Ancient Games, w której jest właścicielem 100% udziałów, podało CFG. 10-osobowy zespół będzie odpowiedzialny za realizację projektów z gatunku symulacje. W pierwszej kolejności nowo utworzona spółka zajmie się realizacją trzech preprodukcji. Wszystkie trafią na rynek w przyszłym roku.

Inpro rozpoczęło sprzedaż 127 lokali o powierzchni 38-126 m2 w ramach I etapu inwestycji Brawo w Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy to 30 września 2021 roku.

Enea Operator zrealizowała projekt, którego celem było ograniczenie strat mocy i energii transformatorach, podała spółka. Dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu obliczeniowego, możliwy ma być najbardziej optymalny dobór transformatorów do warunków obciążenia sieci średniego i niskiego napięcia.

Kernel Holding wyemitował pięcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln USD o oprocentowaniu 6,5%, podała spółka.

Należący do firmy Serinus zakład przetwarzania gazu ziemnego Moftinu w Rumunii wznowił produkcję, podała spółka.

Energa odnotowała 484 mln zł skonsolidowanej EBITDA w III kw. według szacunkowych danych wobec 426 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Elektrobudowy podjęła uchwałę w sprawie powołania Jacka Podgórskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki aktualnej X kadencji ze skutkiem od 21 października 2019 r., podała spółka

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,86 mld zł w III kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 21,47 mld m3 w I-III kwartałach 2019 r. wobec 20,46 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. W samym III kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 5,52 mld m3 wobec 5,11 mld m3 rok wcześniej.

Enter Air i TUI Poland zawarły dwuletnią umowę o współpracy, obowiązującą od sezonu Lato 2020 do sezonu Zima 2021/2022, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość umowy w pierwszym roku wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł). Aktualnie obowiązująca umowa na sezon Zima 2019/2020 została aneksowana do kwoty 31,4 mln USD (ok. 120,8 mln zł).

W należącej do Grupy Energa Elektrowni Ostrołęka doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1, podała spółka. Pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie, olej dostał się do wody chłodzącej i pojawił się na zrzucie wód pochłodniczych w ilości ok. 3 m3. Na skutek działań ratowniczych i zabezpieczających prowadzonych przez PSP i obsługę elektrowni udało się wyłapać ok. 80% zanieczyszczeń.

