Przegląd informacji ze spółek

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała wstępnie wynik EBITDA na poziomie ok. 6 072 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wysokości ok. 2 173 mln zł w I-III kw. 2019 r., podała spółka.

Akcjonariusze Mabionu zdecydują o emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C bez prawa poboru, do objęcia których uprawniony jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 29 listopada.

GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozew o zapłatę przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) kwoty 49 200 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty, podał GetBack.

Unibep podpisał warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji w systemie "pod klucz" wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego w Charkowie na Ukrainie, podała spółka. Wynagrodzenie spółki z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 44,8 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 191 mln zł netto.

Grupa Lotos podtrzymuje, że pierwsze efekty projektu EFRA w wyniku finansowym koncernu pojawią się w IV kwartale 2019 roku. Obecnie najważniejsza instalacja projektu EFRA - instalacja koksowania (DCU) - jest stabilizowana, co może potrwać do końca roku, podali przedstawiciele spółki.

CCC chce zwiększyć udział e-commerce w przychodach grupy do 26-28% na koniec 2019 r. (z 25% w III kw. br.) i podtrzymuje cel, jakim jest osiągnięcie 30% udziału w całkowitej sprzedaży do końca 2020 r., poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu lub obligacji do 1 mld zł, podała spółka. Intencją spółki jest pozyskanie finansowania do końca I kwartału 2020 r.

The Dust podpisał list intencyjny z Perp Games na wydanie dwóch gier: "Frankenstein: Beyond The Time" oraz "Together", podała spółka. Gry zostaną wydane w I kw. 2020 r. Pierwszy z ww. tytułów ma zostać wydany na PlayStation VR, a drugi na Nintendo Switch.