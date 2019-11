Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) w związku z planowaną ofertą publiczną 110 mln akcji serii C, podała spółka.

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała umowę projektu pilotażowego z północnoamerykańskim integratorem systemów, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez VRG wyniosły około 75,7 mln zł w październiku i były wyższe o ok. 32,1% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń-październik 2019 roku przychody wyniosły ok. 811,5 mln zł i były wyższe o ok. 37,3% r/r.