Przegląd informacji ze spółek

Getin Noble Bank podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie, podała instytucja. Rezerwa w łącznej kwocie 24,6 mln zł brutto pomniejszy wynik odsetkowy o łączną kwotę 12 mln zł oraz powiększy pozostałe koszty operacyjne o kwotę 12,6 mln zł.

Open Finance odnotowało 5,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alumetal odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 20,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 14,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Glamox uzyskał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przez przejęcie kontroli nad ES-System, podano w komunikacie.

Global Cosmed odnotował 1,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Olczyk Sp. z o. o. Lokum 16 S.K.A. - spółka zależna Lokum Deweloper - zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 1,92 ha wraz z własnością położonych budynków (umowa przedwstępna), położonej we Wrocławiu przy ul. Lothara Herbsta za 25 mln zł netto, podało Lokum. Planuje osiedle na ok. 350 lokali.

PKO Bank Polski chce uruchomić platformę samochodową w przyszłym roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

PKO Bank Polski będzie regularnie i systematycznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Bank zamierza rozwijać się organicznie, ale pozostaje otwarty na akwizycje.

Forever Entertainment sprzedał ponad 2 mln gier na konsolę Nintendo Switch, a rok 2020 ma być przełomowym w rozwoju, podała spółka.

genXone chce jeszcze w tym miesiącu rozpocząć kampanię crowdfundingową, a w przyszłym roku planuje zadebiutować na rynku NewConnect, podała spółka.

PKO Bank Polski ma wszystkie argumenty, by być bankiem numer jeden, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem w perspektywie strategii 2020-2022, poinformował wiceprezes Piotr Mazur.

Central Europe Genomics Center (CEGC) - spółka stowarzyszona Inno-Gene - podpisało umowę na realizację projektu Genomiczna Mapa Polski II, podało Inno-Gene.

R22 prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami w regionie w celu ich przejęcia, ale do końca roku nie planuje ich sfinalizować, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Spółka chce m.in. wejść na nowy rynek i zakupić udziały w kolejnej firmie w kraju w którym już działa, dodał.

PKO Bank Polski otworzy kolejny oddział korporacyjny za granicą - na Słowacji "w najbliższych dniach", poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

Tauron Dystrybucja w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku przyłączył do sieci energetycznej 14,5 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 158 MW, podała spółka. To trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ponad 30 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 265 MW.

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. jeszcze większe niż dotąd wykorzystywanie innowacji i nowoczesnych technologii, by przekształcić się w PKO Bank Przyszłości, podała instytucja.

PL Group planuje przejść na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z rynku NewConnect w II poł. 2020 roku, zapowiedział prezes Sebastian Albin. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, spółka zamierza także rozszerzyć działalność o nowe obszary biznesowe, związane z nowymi technologiami i nieruchomościami.

Zarząd Orange Polska rozpoczął rozmowy z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej, podała spółka.

Arctic Paper odnotował 26,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 25,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

One More Level będzie współpracowała z Apogee Software Ltd (znana pod firmą 3D Realms) oraz Slipgate Ironworks ApS przy pracy nad produkcją, dystrybucją i marketingiem gry "Ghostrunner", podała spółka. Premiera gry na platformy PC, Xbox One i PS4 jest zaplanowana na III kw. 2020 r.

Pozbud T&R odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. zwiększenie liczby użytkowników aplikacji IKO do 5 mln w 2022 r., podał bank w prezentacji.

Milkiland odnotowało 11,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vantage Development odnotowało 4,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 13,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis podwyższył prognozę zysku netto na 2019 r. do 13-14 mln USD, tj. o 40% wobec poziomu zakładanego w pierwotnej prognozie z marca br., podała spółka. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, czyli 1,7-1,9 mld USD.

ATM odnotowało 0,54 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r. weszła w życie, podała spółka.

W efekcie negocjacji, dotyczących pozyskania inwestora strategicznego dla Nextbike Polska, Nextbike GmbH obejmie ponad 51% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, podał Nextbike Polska. Dotychczasowy akcjonariusz mniejszościowy Nextbike Polska - niemiecki Nextbike GmbH - dokapitalizuje spółkę kwotą ponad 11 mln zł poprzez objęcie całej emisji akcji serii E i planowanej emisji serii F - łącznie 565 tys. akcji po cenie 19,47 zł za akcję. Tym samym stanie się największym akcjonariuszem posiadającym, po sfinalizowaniu transakcji, 51,7% głosów na WZA.

MLP Group odnotowało 40,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 23,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 2,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r., podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła w tym okresie 2,02 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej.

Marie Brizard Wine & Spirits ogłosiło zakończenie sprzedaży polskiej hurtowni Sobieski Trade polskiej grupie United Beverages, po uzyskaniu zgody polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłoszonej 7 listopada 2019 roku.

R22 odnotowało 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec - wrzesień 2019 r.) wobec 2,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia odnotowała 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 24,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza PBG powołała Jerzego Karneya na nowego prezesa zarządu, podała spółka. Na stanowisku wiceprezesa pozostał Dariusz Szymański. Ponadto w skład zarządu, na stanowisko członka zarządu, został powołany Michał Maćkowiak. Dotychczasowy wiceprezes Mariusz Łożyński został odwołany. Aktualny zarząd PBG będzie działał w składzie trzyosobowym.

Comarch odnotował 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. powyżej 5 mld zł zysku netto oraz wskaźnik ROE na poziomie 12% w 2022 r., podał bank, ujawniając opóźnioną informację poufną.

