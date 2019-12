Przegląd informacji ze spółek

Enter Air podpisał z Itaka Holdings aneks do obowiązującej umowy, doprecyzowujący wolumen i wartość kontraktu w sezonie Lato 2020 i Zima 2020/2021, podała spółka. Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 74 mln USD (ok. 285,4 mln zł).

Infoscan uruchomił umowę z Giromed Institute, hiszpańskim dystrybutorem sprzętu medycznego. Aktualnie trwają szkolenia pracowników instytutu, a do Hiszpanii trafiło pierwsze 10 urządzeń, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia pierwszych badań komercyjnych, podała spółka. Infoscan oraz hiszpański partner rozmawiają również o rozszerzeniu współpracy.

Klabater pracuje nad zapowiedzianymi dodatkami do gry "Crossroads Inn" oraz adaptacją gry na platformy Windows Store, Xbox One i Nintendo Switch. Wydanie konsolowej wersji tytułu planowane jest na 2020 rok, podała spółka.

Zbudowana przez Ciech we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla pilotażowa instalacja do zbierania dwutlenku węgla, jego zatężania, oczyszczania i zawracania do procesu produkcji pozwala obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla o co najmniej 7 tys. ton rocznie, podała spółka. Testy nowej technologii przeprowadzono na linii do produkcji sody kalcynowanej w Inowrocławiu.