Przegląd informacji ze spółek

Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości - zawarła przyrzeczoną umowę zakupu pakietu ok. 56% akcji Echo Investment, podało Echo.

Stelmet, w toku przygotowania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018/2019, rozpoczął procedurę testu na utratę wartości udziałów spółki zależnej UK Investment, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz testu na utratę wartości wartości firmy (goodwill) powstałej w wyniku nabycia spółki zależnej Grange Fencing Ltd., ujętej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podała spółka.

ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro zł, podał Kruk.

Drago entertainment - producent i deweloper gier PC - zakończył kampanię crowdfundingową, w efekcie której pozyskał 1,3 mln zł, w tym 0,2 mln zł od inwestora instytucjonalnego, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone m.in. na produkcje pięciu symulatorów oraz dopracowanie i wydanie gry "FrostFall". W 2020 roku spółka planuje debiut na New Connect.

Globalna data premiery dodatku "The Last Autumn" do gry "Frostpunk" w wersji na komputery PC została ustalona na 21 stycznia 2020 roku, podało 11 bit studios.