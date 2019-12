Przegląd informacji ze spółek

Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja umowę na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych w zakresie systemów informatycznych za łącznie ok. 10,7 mln zł brutto, podała spółka .

Akcjonariusze Brastera podjęli uchwałę w sprawie emisji do 29,66 mln akcji serii N, które zostaną objęte przez posiadaczy obligacji spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu - Enea i Energa Obrót, podał urząd. Nowe taryfy rachunków odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie, wynika z komunikatu.

Polenergia podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej wartości 16 mln zł, w odniesieniu do spółki Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz, podała Polenergia.

Grupa Azoty, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co. (HEC), Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie szeregu instalacji, które posłużą do produkcji polipropylenu, podał Urząd.