Przegląd informacji ze spółek

GetBack w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe, pismo aktualizujące część danych zawartych w Planie Restrukturyzacji, podała spółka. GetBack ocenia, że informacje zawarte w piśmie uprawdopodobniają realizację układu w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 111 mln zł w IV kw. 2019 roku wobec 156 mln zł rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 12,2 mln zł wobec 12,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., podał Best. Spłaty z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 73,1 mln zł w IV kw. ub. roku , tj. o 18% więcej w skali roku. Był to zarazem najlepszy kwartalny wynik w całej historii Grupy.