giełda 2 godziny temu

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Seco/Warwick podjął uchwałę w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu spółki uchwały upoważniającej do skupu do 1 mln akcji własnych w celu ich umorzenia, podała spółka. Jeśli akcjonariusze zgodzą się na skup akcji własnych, to zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2019, podano także.