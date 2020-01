Przegląd informacji ze spółek

Lokum Deweloper ukończył budowę ostatniego, X etapu osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu i rozpoczął przekazywanie kluczy właścicielom, podała spółka . Etap liczy 256 lokali.

Grupa GPEC i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) przeprowadziły inwestycje, dzięki którym w 2019 r. przyłączono 650 budynków w Trójmieście, Rumi i Kosakowie do sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podały spółki.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na sieć supermarketów Dino Polska karę w wysokości 100 tys zł za to, że przejęła bez zgody część mienia spółki Domex-Kuśnierek, poinformował regulator.

Tauron Polska Energia wprowadził do oferty dla klientów biznesowych produkty pod nazwami Zarządzanie Energią, Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, Audyt Efektywności Energetycznej i Redukcja Mocy, które mają pozwolić efektywniej zarządzać energią elektryczną i ciepłem, podała spółka.

PZU TFI we współpracy z Goldman Sachs Asset Management uruchomiło sprzedaż dwóch funduszy pasywnych typu feeder: inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek i inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących, a przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych subfundusz inPZU Akcje CEEplus, w którego skład wchodzi 114 środkowoeuropejskich spółek o wysokiej wartości i płynności, podało PZU.

Orange Group będzie badać możliwości uwalniania wartości z posiadanej infrastruktury we wszystkich krajach Europy, gdzie jest obecna, poinformował wiceprezes Ramon Fernandez. Grupa nie wyklucza pozyskania w Polsce partnera dla sieci światłowodowej.

Orange Group planuje uruchomienie swojego banku we wszystkich europejskich krajach, w których działa - w tym w Polsce - do 2025 roku, poinformował wiceprezes Orange Group Ramon Fernandez.

Orange Group widzi w Polsce "bardzo przejrzystą okazję" do dalszego znaczącego wzrostu usług ICT, poinformował wiceprezes Orange Group Ramon Fernandez.

Orange Group zakłada uruchomienie 5G we wszystkich krajach, gdzie jest obecna najpóźniej w 2021 roku, poinformował wiceprezes Ramon Fernandez.

Olczyk Lokum - spółka zależna Lokum Deweloper, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich - zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej we Wrocławiu, podał Lokum Deweloper. Strony ustaliły cenę sprzedaży za nieruchomość na kwotę brutto 51,66 mln zł.

Orange Group oczekuje, że sieć światłowodowa Orange Polska obejmie zasięgiem łącznie 5 mln gospodarstw domowych do końca 2020 r., poinformował wiceprezes Ramon Fernandez.

Play, w ramach rozwijania oferty serwisów wideo, nawiązał partnerstwo z Amazon Prime Video, podał operator. Abonenci przedłużający lub zawierający umowę w cenie abonamentu mogą otrzymać 6-miesięczny dostęp do nowej usługi Amazon Prime Video.

Grupa MOL planuje znacząco zwiększyć liczbę punktów ładowania samochodów elektrycznych na swoich stacjach w 2020 roku, z około 70 do co najmniej 200, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. usług konsumenckich Peter Ratatics.

Medinice zawarł umowę licencyjną z indyjskim dystrybutorem sprzętu medycznego dotyczącą projektu PacePress, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 360 tys. USD plus tantiemy ze sprzedaży PacePress. Medinice prowadzi także rozmowy, których celem jest sprzedaż licencji na innych światowych rynkach.

Wittchen zawarł z Pekabex Bet umowę dotyczącą wykonania przez Pekabex robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji związanej z rozbudową obecnego centrum logistycznego Wittchen w Palmirach, podała spółka. Koszt inwestycji wyniesie 15,2 mln zł netto plus podatek VAT .

Spośród uprawnionych osób zatrudnionych w Grupie Energa, 48% zdecydowało się na dołącznie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w I turze programu, w porównaniu do średniej krajowej, która wyniosła 39%, podała spółka.

A&R Carton - będący częścią szwedzkiej grupy AR Packaging - oraz Colorpack - spółka zależna A&R Carton - ogłosiły wezwanie na sprzedaż 3 842 136 akcji BSC Drukarnia Opakowań, uprawniających do 39,18% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena oferowana w wezwaniu to 40,38 zł za akcję. Zamiarem AR Packaging, poprzez A& R Carton, jest zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie BSC Drukarni Opakowań do 100% z obecnych 60,82%.