Przegląd informacji ze spółek

Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal, akcjonariusze i menedżerowie Ten Square Games , rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów (ABB), którego celem będzie sprzedaż nie więcej niż 963 574 akcji spółki , stanowiących nie więcej niż 13,31% udziału w kapitale i głosów, podała spółka.

Port Popowice - spółka zależna Vantage Development i jednocześnie jednostka stowarzyszona Rank Progress - zawarła z Erbudem dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w projekcie Port Popowice we Wrocławiu, o łącznej wartości 103,97 mln zł netto, podały spółki.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisze w czwartek, 30 stycznia br., umowę z konsorcjum General Electric Global Services GmbH, Polimex Mostostal i General Electric International Inc. na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wartość kontraktu to ok. 3,7 mld zł netto.