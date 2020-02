Przegląd informacji ze spółek

Apator zawarł umowy z Tauronem Dystrybucją, PGE Dystrybucją i Eneą Operator na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość zawartych umów to 77,4 mln zł.

Grupa IMS będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok, przeznaczając na ten cel kwotę do 6,28 mln zł, wynika z komunikatu spółki.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki Spyrosoft i podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect, podano w komunikacie.

i2 Development planuje sfinalizować 12 projektów z 769 lokalami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 43 tys. m2 w 2020 r., podała spółka. W ocenie zarządu, spółka ma potencjał, by w całym roku przekazać nabywcom ok. 700 lokali.