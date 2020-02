Przegląd informacji ze spółek

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 30,6 mln zł w styczniu 2020 r. w porównaniu z wartością 26,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 16%, podała spółka .

Rozpoczęły się zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, spółki będące częścią grupy AR Packaging, która zamierza zwiększyć zaangażowanie w akcjonariacie BSC Drukarnia Opakowań do 100% z obecnych 60,82%. Zapisy przyjmowane są przez Santander Biuro Maklerskie i potrwają do 12 marca br.

PKO Bank Polski jest gotowy do otwarcia oddziału korporacyjnego w Bratysławie i oczekuje na decyzje administracyjne, poinformował wiceprezes nadzorujący obszar bankowości międzynarodowej i transakcyjnej Maks Kraczkowski.

PKO Bank Polski ocenia, że modele, które do tej pory były użyte do tworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z wyrokiem TSUE ws. kredytów we franku szwajcarskim będą podlegały modyfikacjom w świetle rozwoju sytuacji, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. Jednocześnie wskazał, że bank widzi możliwość zawierania ugód z kredytobiorcami.