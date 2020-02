Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Monnari Trade podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 (70% udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok. 105 tys. m2) na koniec 2019 r., a w konsekwencji wynik finansowy netto grupy kapitałowej Monnari ulegnie zwiększeniu (z uwzględnieniem podatku odroczonego) o ok. 0,5 mln zł, podała spółka.

Zarząd Mabionu otrzymał od Europejskiej Agencji Leków (EMA) listę kwestii do zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), które odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2020 roku, podała spółka. Zaproszenie do złożenia ustnych wyjaśnień nie gwarantuje zatwierdzenia leku MabionCD20.

CD Projekt rozpoczął prerejestrację do mobilnej wersji gry "Gwint" na system Android, podała spółka. Premiera gry na tę platformę została ustalona na 24 marca.

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót branży SRK (sterowanie ruchem kolejowym) dla zadania "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" o wartości ok. 12 mln zł netto (14,8 mln zł brutto).

Orange Polska dostrzega wpływ koronowirusa na dostawy sprzętu, poinformował szef rynku masowego operatora Mariusz Gaca.

Orange Polska nie wyklucza pozyskania dodatkowych kompetencji w rozwiązaniach chmurowych dla segmentu ICT grupy poprzez akwizycję, poinformowała wiceprezes ds. rynku biznesowego Bożena Leśniewska.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG, podała spółka.

Mobilne stanowisko do precyzyjnego odmierzania skroplonego gazu (SMOK) zaprojektowane przez inżynierów z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) będzie wykorzystywane do legalizacji dystrybutorów na stacjach tankowania autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie (MZA), napędzanych LNG, podało PGNiG. Próba odbyła się już w zajezdni MZA przy ul. Ostrobramskiej.

Aktywa zgromadzone w usłudze asset management w 2019 r. podwoiły się i na koniec grudnia minionego roku ich wartość wyniosła ponad 500 mln zł. Natomiast na koniec stycznia 2020 r. pula ta przekroczyła wartość 570 mln zł, co w ujęciu procentowym oznacza wzrost w ciągu miesiąca o ponad 12%, poinformowała ISBnews.TV prezes Skarbiec TFI Anna Milewska.

Immofinanz podpisał w sektorze biurowym w Polsce umowy najmu na ponad 71 tys. m2 powierzchni w 2019 r., podała spółka.

Stalexport Autostrady miał 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. (wobec 180,98 mln zł rok wcześniej), przy 351,49 mln zł skonsolidowanych przychodów (wobec 336,53 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Bank Handlowy ma nadzieję na istotną poprawę r/r wyniku netto w 2020 r., poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

Bank Handlowy podtrzymuje deklarację przeznaczania min. 75% zysku netto na dywidendę i chciałby, by stopa dywidendy była "w okolicach" 5%, poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

Ewentualna oferta publiczna Allegro to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na systematycznym wzroście jakości usług platformy, poinformował prezes Francois Nuyts. Platforma zainwestuje w tym roku 1 mld zł.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) udzieli Pekao Leasing, spółce z grupy Banku Pekao, 200 mln zł kredytu na finansowanie leasingu dla polskich przedsiębiorców, podał bank. Jest to pierwsze finansowanie ICBC dla spółki leasingowej w Polsce.

Wartość listów zastawnych wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny i pozostających w obrocie wyniosła 16,2 mld zł na koniec 2019 roku, z czego 500 mln zł stanowiły zielone listy zastawne, podał bank. Zysk netto banku wyniósł 89,2 mln zł w ub. r. wobec 85,8 mln zł rok wcześniej.

Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group, podała spółka. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł, podał Work Service. Inwestycja Gi Group w spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu.

Cena ewentualnej sprzedaży 55,89% akcji Work Service przez kluczowych akcjonariuszy na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego została obniżona do 0,21 zł/sztukę z 0,3 zł wcześniej, podała spółka.

Bank Handlowy odnotował 180 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 152 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

E003B7 - spółka zależna Rafako - poinformowała, że prace związane z realizacją bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności, tj. wyłączenie dostępu dla bloku do sieci i uszkodzenie jednego z elementów kotła, podało Rafako.

Unimot osiągnął jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 414,9 mln zł w styczniu 2020 r., co oznacza wzrost o 60% w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na lata 2020-2030 zakłada ok. 24,5 mld zł nakładów inwestycyjnych, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zatwierdziła strategię na lata 2020-2030, która przewiduje m.in. stopniowy wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 r. z ok. 14,8 mln ton w 2019 r. przy stabilnym poziomie produkcji koksu na poziomie ok. 3,5 mln ton i uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%, podała spółka.

Orange Polska jest przekonany, że bieżący rok będzie kolejnym okresem wzrostu, poinformował prezes Jean-François Fallacher.

Orange Polska prognozuje, że EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) wzrośnie r/r w 2020 roku (według danych porównywalnych), poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 rok, podał operator.

Orange Polska odnotował 186 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (według MSSF16) w IV kw. 2019 r. wobec 15 mln zł straty (według MSR17) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

