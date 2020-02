Przegląd informacji ze spółek

Kwestia tego, czy Elektrownia Ostrołęka C powstanie nie podlega dyskusji, poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin . Kwestią do uzgodnienia jest jedynie rodzaj paliwa.

Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 167,72 mln zł netto, podała spółka . Inwestorem jest spółka BC Wrocław Sienkiewicza.

Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo hotelu we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 69,92 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest BC Wrocław Sienkiewicza Hotel.

T-Bull miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu, podała spółka. Łączna liczba pobrań całego portfolio zbliża się do liczby 460 mln.

PGE Nowa Energia - spółka z Grupy PGE - we współpracy z siecią dealerską Grupy Volkswagen zainstaluje do 300 nowych punktów ładowania aut elektrycznych, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Grupa Wielton zarejestrowała w Rosji 1 025 szt. pojazdów w 2019 roku, co stanowi ponad 1% wzrostu r/r, poinformowała spółka. Wielton podał także, że w minionym roku odnotował wysoką sprzedaż na rynku ukraińskim oraz że posiada w bieżącym roku dobrze wypełniony portfel zamówień na zabudowy wywrotkowe.

Grupa Eurocash ma 100 sklepów w sieci agencyjnej prowadzącej mobilną sprzedaż produktów FMCG w małych miejscowościach i wsiach w Polsce, podała grupa. W związku z planowaną dalszą ekspansją sieci, jej przedstawiciele cały czas szukają chętnych do pracy.

W Zakładzie Górniczym Janina, należącym do Taurona Wydobycie, rozpoczęto kluczowy etap technologiczny dla uruchomienia w najbliższych miesiącach górniczego wyciągu szybowego przy budowie poziomu 800 m. Pierwsza nowa ściana wydobywcza ma zostać uruchomiona w I kw. 2020 r., podał Tauron Polska Energia.

Nestmedic podpisał umowę, na podstawie której dostarczy mobilne KTG w ramach systemu Pregnabit do Szpitala Klinicznego w Białymstoku, podała spółka.

Plantwear wypracował ok. 9,4 mln zł przychodów netto i ok. 0,8 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zgodnie z którą Grupa Żywiec zobowiązana jest do zapłaty 47,14 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu 22,53 mln zł, podała spółka. Grupa Żywiec zamierza zaskarżyć decyzję w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Fundusz Reino RF CEE Real Estate, utworzony w ramach strategicznej współpracy Reino Capital i Grupy RF CorVal, zawarł przedwstępne umowy nabycia łącznie 10 nieruchomości należących do Grupy Buma, podało Reino Capital. Łączna wartość brutto nabywanych aktywów przekracza 1,3 mld zł.

Enea dostrzega prawdopodobną konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z dokonaniem przez PGG odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Enei za 2019 rok to ok. 53 mln zł, nie wpłynie on natomiast na wynik EBITDA.