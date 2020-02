Przegląd informacji ze spółek

Pharmena planuje przeprowadzić rozmowy z przemysłem farmaceutycznym w celu komercjalizacji badań leku 1-MNA we wskazaniu niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), a następnie po zakończeniu tych rozmów rozpoczęte zostaną dalsze działania w celu komercjalizacji leku 1-MNA (TRIA-662) we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), podała spółka.

Polwax uzgodnił z Jeronimo Martins Polska istotne warunki dla zawarcia kontraktu na rok 2020, w efekcie których szacowana wartość obrotów w tym roku wyniesie ok. 85 mln zł netto, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił określić 24 lutego jako dzień pierwszego notowania obligacji serii C Cyfrowego Polsatu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, podała spółka.

Paweł Strączyński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podała spółka. Rada nadzorcza czasowo delegowała Radosława Woszczyka do pełnienia funkcji członka zarządu.

Draw Distance liczy na przegłosowanie przez akcjonariuszy nowej emisji akcji, z której chce pozyskać ok. 3 mln zł na finansowanie nowych projektów opartych m.in. o znane licencje, wynika z wypowiedzi prezesa Draw Distance Michała Mielcarka.

PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - po raz drugi wygrał przetarg na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie (MZA Warszawa), podała spółka. Paliwo będzie dostarczane do stacji tankowania autobusów w zajezdni przy ulicy Ostrobramskiej przez kolejne dwa lata. Wartość umowy to ok. 6 mln zł.