Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Develii postanowiła ponownie oddelegować Michała Hulbója do pełnienia funkcji prezesa spółki na okres od 29 lutego do 29 maja 2020 r., podała spółka.

Decyzja Grupy Azoty Chorzów - spółki zależnej Zakładów Azotowych Puławy z Grupy Azoty - w sprawie alternatywnego wykorzystania instalacji do przerobu tłuszczów, której praca została wstrzymana pod koniec 2018 roku ze względu na generowane straty, powinna zapaść w 2020 roku, poinformował ISBnews prezes Grupy Azoty Chorzów Piotr Hetnar.

PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Energą, podała spółka.

T-Bull zawarł umowę z The Dust zgodnie z którą obie spółki będą prowadzić wspólne działania promocyjne i marketingowe dotyczące wydawanych przez nie gier, podały spółki w odrębnych komunikatach.

Oferta Budimeksu Nieruchomości to obecnie ok. 1 500 mieszkań w 5 lokalizacjach, podał Budimex.

Portfel zamówień Budimeksu w segmencie kolejowym osiągnął rekordową wartość 3,6 mld zł na koniec 2019 r., co skłania spółkę do zwiększenia zatrudnienia oraz inwestycji kapitałowych w tym obszarze, podała spółka.

Wartość kontraktów podpisanych przez Budimex w 2020 r. oraz ofert, gdzie spółki z grupy zaoferowały najniższą cenę to ok. 3 mld zł. Są to m.in. drogi ekspresowe S61, S11, S7 oraz S5, a także zlecenie na budowę Kolektora Wiślanego, podała spółka.