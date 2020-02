Przegląd informacji ze spółek

Apator odnotował 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze mBanku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r. Bank nie będzie także dokonywał podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 024,45 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 27 marca.

Stalprodukt odnotował 20,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły r/r o 22,2% do 6,7 mln ton w styczniu 2020 r., podała spółka.

Getin Holding (GH) otrzymał zgodę właściwego rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż spółki Carcade na rzecz Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC, podał Holding.

Akcjonariusze Agory zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 27 marca 2020 r., o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w spółce programu motywacyjnego dla zarządu Agory i spółek zależnych, kadry kierowniczej oraz osób kluczowych w spółce i spółkach zależnych, wynika z projektów uchwał na walne.

Akcjonariusze Sygnity zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia zwołanego na 26 marca 2020 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka.

Zarząd BoomBit podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 5,9 mln zł (w tym 3,9 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym), podała spółka.

Ciech Soda Polska - spółka zależna Ciechu - podpisała list intencyjny z Remondis Energy & Services w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji, polegającej na budowie przez Remondis spalarni odpadów komunalnych lub odpadów pochodzenia komunalnego, podał Ciech.

Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Kruka wyniósł 277 mln zł w 2019 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Wcześniej spółka informowała, że szacowany zysk netto grupy za ub. rok wyniósł 304 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Games Operators w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C, podała Komisja.

SpyroSoft, producent oprogramowania, celuje w globalne skalowanie swojego biznesu, poinformował prezes Konrad Weiske.

Działania prewencyjne wobec epidemii zakażeń koronawirusem sprawią, że część spółek - w Polsce i na świecie - może odnotować niższe przychody. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się wyszukiwanie spółek, których wyceny w obecnej sytuacji spadły pomimo, że ich fundamenty pozostają nienaruszone. Kursy ich akcji w przyszłości powinny zachować się lepiej niż rynek, uważa zarządzający portfelami ochrony zdrowia w Skarbiec TFI Michał Ficenes.

i2 Development rozpoczyna realizację swojej pierwszej zagranicznej inwestycji - osiedla domów jednorodzinnych na hiszpańskiej Teneryfie. W ramach projektu The View realizowanego na działce położonej na południu wyspy powstanie 6 domów o łącznej powierzchni 1 253,8 m2, podała spółka.

Netia jest zainteresowana kolejnymi przejęciami na rynku zarówno w segmencie konsumenckim, jak i w B2B, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.

Stelmet odnotował 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020 (tj. październik-grudzień 2019) wobec 5,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółki zależnej Mirbudu, został podwyższony w drodze emisji 40 mln akcji serii G o cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,1 zł każda, do 25 mln zł, podał Mirbud.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) ma backlog na bieżący rok o wartości 153 mln zł, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon.

Alior Bank zakłada, że portfel kredytowy banku wzrośnie o 5 mld zł w tym roku wobec wzrostu o 3,9 mld zł w ub. roku. Celem jest także spadek kosztów ryzyka do 2% wobec 2,39% w 2019 roku, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous.

Alior Bank nie planuje zwolnień grupowych. Bank zamierza zmniejszyć o 25% sieć placówek, a redukcja obejmie zarówno placówki własne, jak i partnerskie, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy w horyzoncie ogłoszonej dziś strategii na lata 2020-2022, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Bank planuje dalszy rozwój organiczny.

Echo Investment podpisało przedwstępne umowy zakupu trzech centrów handlowych pierwszej generacji należących do grupy Tesco. Na działkach położonych w Poznaniu, Łodzi i Krakowie może powstać łącznie ok. 240 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, biurowej i handlowo-usługowej, podało Echo. Cena netto wyniesie łącznie co najmniej 42,5 mln euro. Zawarcie umów przyrzeczonych powinno nastąpić nie później niż na początku 2021 r.

XTPL podpisało umowę TEA (Technology Evaluation Agreement) z chińskim graczem na rynku wyświetlaczy, firmą Suzhou Cowin Laser Technology, podała spółka. Porozumienie z chińskim parterem uruchamia proces ewaluacji technologii XTPL w obszarze naprawy defektów w wyświetlaczach.

ML System podpisał umowę z generalnym wykonawcą zatok autobusowych w Rzeszowie na dostawę 27 wiat przystankowych zintegrowanych z instalacją fotowoltaiczną, podała spółka. Wartość umowy to 1,4 mln zł.

Plantwear ma nadzieję, że uda się powtórzyć w tym roku dynamikę sprzedaży z ubiegłego roku dzięki m.in. wejściu na nowe rynki i rozszerzeniu asortymentu o kolejne unikalne produkty, ocenia prezes Wiktor Pyrzyk w rozmowie z ISBnews.

Akcjonariusze spółki Nestmedic wyrazili zgodę na emisję ponad 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,5 zł za jedną akcję. W ramach zawartej w lutym umowy inwestycyjnej ofertę w całości obejmie Agnieszka Kierner, dotychczasowa członek rady nadzorczej, podała spółka. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na rozwój na rynkach zagranicznych.

APS Energia Rus - rosyjska spółka zależna APS Energia - podpisała z ZAO Uralenergo umowę zakupu budynku administracyjno-produkcyjnego w Jekaterenburgu za 80 mln RUB netto (ok. 4,8 mln zł), podała APS Energia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,5 tys. m2, z czego 1,8 m2 to przestrzeń produkcyjno-magazynowa.

Energa zdecydowała o rozpoczęciu weryfikacji dostępnych opcji strategicznych dla projektów budowy bloków gazowo-parowych (CCGT) w Gdańsku i Grudziądzu, podała spółka.

Elemental Holding podjął decyzję o utworzeniu rezerw oraz dokonaniu odpisów aktualizacyjnych na łączną kwotę 6,06 mln zł, które mogą obniżyć skonsolidowany wynik za 2019 r., podała spółka.

Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 marca, o wypłacie dywidendy w wysokości 1,8 zł na akcję z zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 73,44 mln zł, podała spółka.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 73,44 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 62,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wolumen kredytów hipotecznych w Polsce wzrośnie średniorocznie (CAGR) o ok. 10% w latach 2020-2022 (wobec CAGR wynoszącego 11,1% w l. 2016-2019), a kredytów konsumpcyjnych - o ok. 6% (wobec odpowiednio 8,2%), prognozuje Alior Bank. Według banku, średnioroczny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw wyniesie w tym okresie ok. 5% (wobec CAGR wynoszącego 6,2% w l. 2016-2019).

Strategia Alior Banku "Więcej niż bank" obejmująca lata 2020-2022 zakłada m.in. osiągnięcie 95 mld zł aktywów (wobec 76,73 mld zł aktywów na koniec 2019 r.), a także podwyższenie wskaźnika ROE o 1,6 pkt proc. wobec ub.r. do ponad 10% w 2022 r. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) odpowiednio do 41% z 43%, podał bank.

Alior Bank odnotował 252,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 713,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mostostal Zabrze odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kernel odnotował 41 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 88,5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź zakończył działania związane z testami na utratę wartości należących do grupy zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki zależnej Energetyka oraz jej jednostki zależnej WPEC. W ich rezultacie jednostkowy wynik brutto KGHM za 2019 r. uległ obniżeniu o 422 mln zł, a skonsolidowany wynik brutto za ten okres - podwyższeniu o 64 mln zł.

