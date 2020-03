Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Synektika podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 3,07 mln zł tj. 0,36 zł na akcję z z zysku za rok obrotowy 2018/2019 (trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.), podała spółka.

Konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, lider) oraz Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów złożyło cenowo najkorzystniejszą ofertę, wartą 183,9 mln zł brutto, w przetargu miasta Gliwice pn. "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane"

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG osiągnięte w lutym 2020 r. wyniosły ok. 75,8 mln zł i były wyższe o ok. 8,9% r/r, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36, podała spółka.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,8 USD/b w lutym 2020 r. wobec 8,5 USD/b miesiąc wcześniej i 9,7 USD/b w lutym 2019 r., podała spółka.

mBank podwoił limit finansowania zielonej energii do 2 mld zł ze względu na zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE), podał bank. Większość już sfinansowanych przez bank projektów to farmy wiatrowe.

Tegoroczny portfel zleceń Comarchu jest aktualnie o 8-10% wyższy wobec prognozowanego rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Comarch liczy, że w ciągu miesiąca - dwóch rozpocznie projekt data center w USA, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Wartość projektu jest szacowana do 15 mln USD.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kar pieniężnych na sześciu byłych członków zarządu oraz sześciu byłych i obecnych członków rady nadzorczej GetBack, podała Komisja.

QubicGames pozyskał licencje wydawnicze do gier: "Splatter - Zombiecalypse Now", "Eufloria HD" i "The Hong Kong Massacre", podała spółka.

Platforma Petro Giant, należąca do spółki Lotos Petrobaltic, rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3, podała Grupa Lotos. Celem działań jest zwiększenie wydobycia węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. To pierwsze zadanie najnowszej i największej jednostki należącej do gdańskiego koncernu.

Bank Pekao wprowadził do oferty kredyt hipoteczny w złotych ze stałą stopą procentową, podał bank. Można go przeznaczyć m.in. na zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego oraz spłatę innego kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele mieszkaniowe.

Elektrobudowa zawarła umowę zmieniającą do umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania, która uwzględnia przeprowadzenie emisji akcji serii F do 23 marca br., podała spółka.

Energa Operator ogłosiła przetarg na dostawę 593 tysięcy inteligentnych liczników jednofazowych i trójfazowych. Po zakupie ich liczba wzrośnie do ponad 1,5 mln, podała spółka. Oznacza to, że już niebawem z tego typu urządzeń korzystać będzie ponad połowa klientów.

Milton Essex zamierza pozyskać z pierwotnej oferty publicznej akcji nie więcej niż równowartość 1 mln euro i zapowiada, że rozważy kolejną emisję akcji pod koniec 2021 r., poinformował wiceprezes Radosław Solan. Debiut spółki na NewConnect planowany jest na II kw. 2020 r.

BNP Paribas Bank Polska chce przyspieszyć w tym roku wzrost organiczny. Bank zakłada, że nie poniesie w 2020 r. istotnych kosztów integracji, poinformował prezes Przemek Gdański.

Plus zainstalował do tej pory infrastrukturę 5G na ponad 70 stacjach bazowych, co oznacza, że od strony technicznej I etap budowy sieci 5G minął półmetek. Równocześnie trwają intensywne prace związane z przygotowaniem oferty sprzętowej (routerów i smartfonów) dla klientów, podał Polkomtel.

Photon Energy Solutions - węgierska spółka zależna Photon Energy - podłączył osiem elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,4 MWp na Węgrzech, zwiększając portfel elektrowni własnych do 57,1 MWp w skali globalnej, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 713,3 mln zł na koniec lutego, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 666,9 mln zł.

Marvipol Development wprowadził do sprzedaży pierwsze 156 mieszkań o metrażach od 32 m2 do 113 m2 w inwestycji Moko Botanika położonej na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

BNP Paribas Bank Polska jest w stanie wypracowywać 1 mld zł zysku netto rocznie, ocenił prezes Przemek Gdański.

Data premiery trybu kooperacji (co-op mode) gry "Green Hell" została ustalona na 7 kwietnia 2020 r., podał Creepy Jar.

Zarząd Larq podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji do 570 tys. nowych akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 3,15 zł.

Zarząd Polnordu ocenia, że cena w wezwaniu Cordia International (3,55 zł za akcję) znajduje się w zakresie oszacowanego przedziału wartości godziwej, podał Polnord.

Sescom odnotował 2,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simple odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Na przeceny na światowych giełdach, w tym na giełdzie warszawskiej należy patrzeć przez pryzmat globalnych trendów, jak również poprzez siłę polskiej gospodarki, uważa prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl.

Jacek Fotek pełniący funkcję wiceprezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) złożył rezygnację z pełnienia swej funkcji ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2020 r., podała GPW.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom BNP Paribas Bank Polska wyniósł 73,92 mld zł na koniec 2019 r. i był wyższy o 0,7% niż rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wzrósł w tym okresie o 0,1 pkt proc. r/r do 5,9%.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 614,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 360,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

