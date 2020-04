Przegląd informacji ze spółek

LPP w ramach wsparcia szpitali przekazało już 100 tysięcy maseczek ochronnych. Pierwsza partia trafiła do 40 ośrodków ochrony zdrowia. Pomoc kierowana jest już nie tylko do placówek z Pomorza i Małopolski, dociera również do innych regionów w kraju. W sumie do potrzebujących trafią maseczki ochronne o wartości ponad 1 mln zł, podała spółka.